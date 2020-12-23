Crédito: Divulgação

Campeão da Liga Vietnamita em 2017, o zagueiro Thiago Papel é o novo reforço do Saigon FC para a temporada 2021. O clube terminou a última edição do campeonato nacional na terceira posição e possui ótima estrutura. Já na pré-temporada com o grupo de jogadores, o sergipano se mostra animado com as perspectivas para o próximo ano.

- Temos tudo para formar uma ótima equipe. O elenco tem qualidade, o clube é muito bem aparelhado e estamos todos bastante empolgados. Creio que a meta de conquistarmos o título da liga é absolutamente real - declarou.

Além do Campeonato Vietnamita, o Saigon disputará também a AFC CUP, espécie de Copa Asiática. Mesmo ciente que o objetivo claro do clube é ser campeão nacional, Thiago destaca a importância do torneio continental.