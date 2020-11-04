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futebol

Thiago Papel ajuda equipe a se manter na elite do futebol do Vietnã

Após terminar primeira fase na 12ª colocação, time do defensor escapou do rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 15:51

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 15:51

Crédito: (Divulgação
Campeão vietnamita em 2017, o zagueiro Thiago Papel conseguiu no último fim de semana manter a sua atual equipe na primeira divisão do país. Com o empate em 1 a 1 com o Song Lam, o Nam Dinh terminou a competição com 18 pontos, assim como o Quang Nam, mas ficou na frente pelos critérios de desempate.
- Temos consciência que poderíamos ter realizado uma campanha melhor. Infelizmente as coisas não aconteceram como esperávamos e no fim precisamos lutar para impedir o pior. Estamos satisfeitos por termos alcançado o objetivo que estabelecemos quando iniciou o playoff - disse.
Após disputar quatro temporadas no país asiático, Thiago é uma das referências estrangeiras da liga local. Sem saber ao certo qual será o seu futuro, o sergipano se mostrou simpático à ideia de permanecer atuando no Vietnã.
- Estou inteiramente ambientado e minha família também. Sou muito querido, gosto do lugar e já estou adaptado ao futebol que se joga aqui. É provável que propostas apareçam e vou estudá-las com carinho - definiu.

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