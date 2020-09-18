Thiago Neves pede retratação pública e cobra R$ 20 milhões do Atlético-MG por 'humilhação'

Quem achou que a ida de Thiago Neves para o Atlético-MG estava “superada” como disse o diretor de futebol Alexandre Mattos, teve uma surpresa nesta sexta-feira, 18 de setembro.O jogador e seus representantes notificaram o Galo pedindo uma retratação pública pela suposta humilhação ao que o jogador fora exposto e ainda R$ 20 milhões por quebra do acordo, que, segundo os agentes de Thiago, tinham selado com o time mineiro. A informação foi veiculada inicialmente pelo GE e confirmada pelo L!. A notificação é extrajudicial e diz que Thiago e o Galo tinha confirmado o acordo de contratação "fixando o dever das partes iniciarem, de imediato, vínculo empregatício desportivo". O Atlético-MG não se pronunciou oficialmente, mas internamente o clube se diz tranquilo com a situação, tendo conhecimento da notificação. O Atlético garante que não houve a assinatura de contrato de Thiago Neves com o clube, o que não configura qualquer vínculo. O advogado do meia diz na notificação que "há inúmeros áudios, mensagens, documentos e demais elementos de prova que corroboram e comprovam toda a evolução da fase que antecedeu à elaboração do instrumento anteriormente mencionado, assim como de sua própria concretização entre as partes". Início da confusão e reparação pública O Galo procurou Thiago e seu staff no início desta semana, na segunda-feira, 14, após ele assinar a rescisão com o Grêmio, seu último clube. Porém, houve uma reação negativa da torcida atleticana, que não aceitava o jogador pelo seu passado de provocações enquanto jogou no Cruzeiro. O negócio foi desfeito e Thiago Neves foi para o Sport, onde já se apresentou. Após o episódio, veio a notificação extrajudicial e além do dinheiro, o jogador quer uma retratação pública por parte do Atlético já que , segundo os advogados do jogador, houve "expressivo prejuízo de imagem" ,que "possivelmente tenha, sem qualquer motivo aparente, sofrido a pior e maior pecha de sua longeva carreira: a de ter sido desligado antes mesmo de ter sido oficialmente apresentado à imprensa e à coletividade atleticana", segundo a notificação enviada ao Galo.