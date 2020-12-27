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futebol

Thiago Neves lamenta revés para o Goiás, mas acredita em evolução do Sport

Jogador faz análise do confronto em Goiânia, porém destaca que momento é de 'levantar a cabeça'...

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 23:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 dez 2020 às 23:16
Crédito: Reprodução/TV Sport
A derrota sofrida para o Goiás, na noite deste sábado, acabou atrapalhando os planos do Sport que, por sua vez, focava em uma nova vitória no Brasileirão para afastar-se do Z-4.Analisando o gol do rival logo aos 4 minutos de partida, Thiago Neves lamentou o ocorrido. Para o craque do Leão, essas desatenções no atual momento da competição não poderão mais acontecer focando nos próximos compromissos.
"Eu acho que foi desatenção no começo do jogo. Essas coisas nesse momento do campeonato não podem acontecer. O time entrou desatento... um gol de bola parada, onde a gente trabalha muito, declarou.
Completando sua fala, Thiago esbanjou confiança. Segundo o próprio atleta, o foco da equipe agora é continuar de cabeça levantada para sair dessa incomoda situação.
"Depois, a gente teve boas chances para fazer o gol. Mas é continuar de cabeça levantada e continuar da mesma forma. Nosso time está, a cada jogo, mais corajoso para jogar dentro de casa e fora. Então, vamos aproveitar o final do ano para treinar, melhorar, porque a gente precisa sair o quanto antes dessa zona desconfortável".

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