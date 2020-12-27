Thiago Neves lamenta revés para o Goiás, mas acredita em evolução do Sport

Crédito: Reprodução/TV Sport

A derrota sofrida para o Goiás, na noite deste sábado, acabou atrapalhando os planos do Sport que, por sua vez, focava em uma nova vitória no Brasileirão para afastar-se do Z-4.Analisando o gol do rival logo aos 4 minutos de partida, Thiago Neves lamentou o ocorrido. Para o craque do Leão, essas desatenções no atual momento da competição não poderão mais acontecer focando nos próximos compromissos.

"Eu acho que foi desatenção no começo do jogo. Essas coisas nesse momento do campeonato não podem acontecer. O time entrou desatento... um gol de bola parada, onde a gente trabalha muito, declarou.

Completando sua fala, Thiago esbanjou confiança. Segundo o próprio atleta, o foco da equipe agora é continuar de cabeça levantada para sair dessa incomoda situação.