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Thiago Neves afirma que goleada não vai abalar o Sport

Dentro da Ilha do Retiro, o Leão foi massacrado pelo Vitória por 4 a 0 e deu adeus a Copa do Nordeste...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 10:34

LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2021 às 10:34
Crédito: Reprodução Twitter do Sport
Uma derrota acachapante. Após vencer dois confrontos, o Sport foi massacrado dentro de casa pelo Ceará e deu adeus a Copa do Nordeste.
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Titular da equipe e um dos principais jogadores do elenco, Thiago Neves garantiu que a vitória não vai abalar o grupo do Leão e deixou claro que o time atravessa um processo de reconstrução.
‘Acontece. Copa do Nordeste é importante, mas está servindo para entrosar o time. Muita gente nova também. Não me abala, não abala o grupo. Falta entrosamento. Tem pouco tempo para treinar, Jair está tentando formações. Sabemos que temos muita coisa para melhorar para o Brasileiro, mas com calma também’, disse Thiago Neves, em entrevista à TV Jornal.
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Com o revés na Ilha do Retiro, o Sport fica na penúltima colocação da chave B, com apenas 5 pontos conquistados.

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