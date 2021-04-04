Thiago Neves afirma que goleada não vai abalar o Sport

Crédito: Reprodução Twitter do Sport

Uma derrota acachapante. Após vencer dois confrontos, o Sport foi massacrado dentro de casa pelo Ceará e deu adeus a Copa do Nordeste.

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Titular da equipe e um dos principais jogadores do elenco, Thiago Neves garantiu que a vitória não vai abalar o grupo do Leão e deixou claro que o time atravessa um processo de reconstrução.

‘Acontece. Copa do Nordeste é importante, mas está servindo para entrosar o time. Muita gente nova também. Não me abala, não abala o grupo. Falta entrosamento. Tem pouco tempo para treinar, Jair está tentando formações. Sabemos que temos muita coisa para melhorar para o Brasileiro, mas com calma também’, disse Thiago Neves, em entrevista à TV Jornal.

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