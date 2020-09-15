Thiago Mendes sofre acidente de carro, mas não tem lesão encontrada

Thiago Mendes sofreu um acidente de carro na última segunda-feira, quando ia para o treino do Lyon. De acordo com o "ge", que entrou em contato com os representantes do jogador, o meio-campista está bem. Ele foi preservado do jogo desta terça-feira, contra o Montpellier, pela Ligue 1. A rádio "RMC" informa que o carro do brasileiro foi atingido por um caminhão. O volante foi analisado e nenhuma lesão foi encontrada, mas Rudi Garcia, treinador da equipe francesa, preferiu poupá-lo da partida.