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futebol

Thiago Mendes sofre acidente de carro, mas não tem lesão encontrada

Volante foi atingido por um caminhão quando ia para o treino do Lyon...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 09:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2020 às 09:14
Crédito: Divulgação
Thiago Mendes sofreu um acidente de carro na última segunda-feira, quando ia para o treino do Lyon. De acordo com o "ge", que entrou em contato com os representantes do jogador, o meio-campista está bem. Ele foi preservado do jogo desta terça-feira, contra o Montpellier, pela Ligue 1. A rádio "RMC" informa que o carro do brasileiro foi atingido por um caminhão. O volante foi analisado e nenhuma lesão foi encontrada, mas Rudi Garcia, treinador da equipe francesa, preferiu poupá-lo da partida.
Na última temporada, Thiago Mendes atuou em 37 partidas, não marcou gols e deu sete assistências.

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