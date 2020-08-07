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Thiago Mendes projeta confronto com a Juventus na retomada da Liga dos Campeões: 'Estamos confiantes'

Na véspera do retorno da maior competição de clubes do planeta, o jogador falou da expectativa da equipe para este confronto, no qual os franceses estão em vantagem...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 21:29

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 21:29

Crédito: Divulgação/Lyon
O volante Thiago Mendes está confiante para o duelo do Lyon contra a Juventus nesta sexta-feira, que definirá o clube que vai disputar as quartas de final da Liga dos Campeões. No primeiro jogo, os franceses venceram os italianos por 1 a 0 e agora precisam de apenas um empate para buscar a classificação.Na véspera do retorno da maior competição de clubes do planeta, o jogador falou da expectativa da equipe para este confronto.
- Estamos confiantes. O time vem trabalhando forte, bem focado, unido e convicto de que podemos dar nosso melhor para ficar com essa vaga - disse Thiago Mendes, que enalteceu a Juventus, campeã italiana recentemente:
- Conhecemos os jogadores que tem por lá, sabemos da força e estrutura do clube, mas já provamos no primeiro encontro que podemos jogar de igual pra igual e sair vencedores. É atrás disso que estamos. Não vamos deitar em cima do resultado. Queremos mostrar nossa força, respeitando a equipe adversária, e conscientes do trabalho bem feito que estamos fazendo.
O brasileiro chegou ao Lyon em Julho de 2019 após se destacar pelo Lille e também levar o modesto clube à Champions. Thiago foi peça importantíssima na campanha do Lyon no Campeonato Francês da temporada passada, em que terminou na terceira colocação, com 72 pontos.
Lyon e Juventus se enfrentam nesta sexta-feira, às 16h, no horário de Brasília.

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