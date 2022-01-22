Thiago Magno se despede do Avaí e acerta com clube do DF: 'Não tive as oportunidades que tanto sonhava'

A Copa São Paulo de Futebol Júnior foi a última competição de Thiago Magno com a camisa do Avaí. Titular da equipe sub-20 durante toda a temporada 2021, o atacante perdeu espaço na principal competição de clubes de base do Brasil e acertou seu retorno para o Santa Maria-DF. Agora, disputará o Campeonato Brasiliense pela equipe profissional.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEliminado precocemente na Copa São Paulo, o Avaí caiu para a Portuguesa na segunda fase. Durante a competição, Thiago atuou nos quatro jogos do time, porém todos vindo do banco no segundo tempo. O atacante ainda marcou um gol na estreia, na goleada por 9 a 0 sobre o Santana-AP.

Através de suas redes sociais, o jogador se despediu oficialmente do clube.

- Nesta semana encerro o meu ciclo no Avaí Futebol Clube e parto em busca de um novo desafio profissional. Foi um ano de muito empenho e determinação, me dedicando todos os dias para que pudesse representar essa instituição da forma que ela merece ser representada. Fico triste pois gostaria de ter recebido as oportunidades almejadas na reta final do ciclo, mas feliz por ter atuado como titular ao longo de toda a temporada 2021. Infelizmente, quando adentramos a Copa São Paulo, não tive a sequência que vinha tendo. Saio de cabeça erguida, pois sei que fiz o meu melhor desde o primeiro dia em que cheguei aqui. Gostaria de agradecer a todos os meus colegas de grupo pela parceria e lealdade, os funcionários que ajudam a manter o clube. Agradecer também à torcida por todo o apoio e mensagens de carinho ao longo da Copinha. Vou seguir batalhando para realizar os meus sonhos, como sempre fiz - disse o atleta na postagem.

Thiago chegou ao Avaí no final de 2020, após disputar o Campeonato Maranhense pelo Imperatriz. Em 2021, atuou em 12 dos 17 jogos na temporada, sendo 11 como titular entre Copa do Brasil Sub-20 e também no Catarinense Sub-20, onde foi campeão, anotando um gol e distribuindo cinco assistências.

O Santa Maria-DF faz a sua estreia no Campeonato Brasiliense contra o Unaí, no domingo (23), às 15h30.