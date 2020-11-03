Thiago Lopes liga o sinal de alerta dentro do Vitória

Crédito: Reprodução/TV Vitória

A terça-feira foi agitada na Toca do Leão. O meio-campo Thiago Lopes foi o escolhido para conversar com a imprensa e comentou sobre o momento delicado do Vitória na Série B.Sem vencer nos últimos oito jogos, o Vitória se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento e precisa reagir o quanto antes.

‘Primeiro, a gente tem que pensar na primeira vitória. Tem oito jogos que não vence. Temos a nossa meta internamente, sabemos que precisamos melhorar. Acredito que nosso primeiro pensamento é ter a primeira vitória’, afirmou na coletiva.