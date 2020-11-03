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futebol

Thiago Lopes liga o sinal de alerta dentro do Vitória

Leão não venceu nos últimos oito jogos e despencou na classificação da Série B...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 19:29

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 19:29

Crédito: Reprodução/TV Vitória
A terça-feira foi agitada na Toca do Leão. O meio-campo Thiago Lopes foi o escolhido para conversar com a imprensa e comentou sobre o momento delicado do Vitória na Série B.Sem vencer nos últimos oito jogos, o Vitória se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento e precisa reagir o quanto antes.
‘Primeiro, a gente tem que pensar na primeira vitória. Tem oito jogos que não vence. Temos a nossa meta internamente, sabemos que precisamos melhorar. Acredito que nosso primeiro pensamento é ter a primeira vitória’, afirmou na coletiva.
No próximo fim de semana, o Vitória volta a campo e a missão é dura, já que o Leão encara o Sampaio Corrêa, no Maranhão.

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