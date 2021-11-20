Thiago Larghi conhece trabalho de Guardiola, passa por experiência na Europa e aguarda chance no Brasil

Thiago Larghi, técnico que surgiu em 2018 no Atlético-MG e que também soma uma passagem curta pelo Goiás, viajou para a Europa em busca de conhecimento e aprendizado. Nesse período, o comandante brasileiro visitou clubes e assistiu jogos na Alemanha, Bélgica, Portugal e Inglaterra e contou sobre a experiência vivenciada.- O intercâmbio é muito importante e é muito comum você ver treinadores na Europa trabalhando em diversos países. Esse contato gera troca de informações em que um acrescenta novos métodos e um profissional puxa o outro para cima e eleva o nível da competição. Nos países em que visitei, vi o futebol bem organizado e é tudo o que a gente deseja realizar no Brasil.

Dentre as experiências vividas no Velho Continente, Larghi destaca o período em que passou pelo Manchester City, onde pôde conhecer de perto o trabalho de Pep Guardiola.

- É um clube que está entre os melhores do mundo, com ótima estrutura, profissionais de alto nível. Pude trocar conhecimento sobre estratégia, tática, modelo de jogo. É algo que vai na linha de construirmos e procurarmos a excelência.

Apesar de destacar a qualidade dos jogadores e da estrutura dos clubes no Brasil, o comandante afirmou que as intensidades nas partidas e o tempo de trabalho do técnico são as grandes diferenças da Europa.

- A bola fica pouco tempo parada na Europa. As equipes possuem um padrão de treino e de jogo mais claro. Com isso, elas têm mais confiança para iniciar as novas ações que são pré-determinadas. Isso ocorre de forma mais automática, pois o treinador tem mais tempo de trabalho, o atleta tem mais confiança e isso faz acelerar a velocidade da partida.

De volta ao Brasil, Thiago Larghi irá esperar por novas propostas de trabalho para 2022. O treinador espera ter a oportunidade em uma equipe que tenha clareza no projeto que deseja desenvolver e que tenha tempo para executar o trabalho ao lado de jogadores e conquistar resultados expressivos em sua carreira.