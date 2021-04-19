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futebol

Thiago Gomes elogia atuação do Grêmio na Arena

Interino gostou da postura da sua equipe, principalmente na etapa inicial...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 23:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2021 às 23:21
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
O Grêmio venceu a primeira após a saída de Renato Gaúcho. Neste domingo, o Tricolor bateu o Novo Hamburgo e assumiu a liderança do Gauchão.
Na coletiva de imprensa, o interino Thiago Gomes elogiou a postura da sua equipe, principalmente na etapa inicial.
'Conseguimos em pouco tempo colocar alguns detalhes que tivemos nos treinamentos, saída de jogo, construção. A recepção dos atletas foi fantástica. Dias difíceis. Precisávamos fazer um bom jogo. Primeiro tempo de luxo. Ação pós-perda agressiva, recuperar após cinco segundos', disse o interino.
Na rodada final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio mede forças com o Ypiranga-RS.

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