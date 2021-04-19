Thiago Gomes elogia atuação do Grêmio na Arena

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio venceu a primeira após a saída de Renato Gaúcho. Neste domingo, o Tricolor bateu o Novo Hamburgo e assumiu a liderança do Gauchão.

Na coletiva de imprensa, o interino Thiago Gomes elogiou a postura da sua equipe, principalmente na etapa inicial.

'Conseguimos em pouco tempo colocar alguns detalhes que tivemos nos treinamentos, saída de jogo, construção. A recepção dos atletas foi fantástica. Dias difíceis. Precisávamos fazer um bom jogo. Primeiro tempo de luxo. Ação pós-perda agressiva, recuperar após cinco segundos', disse o interino.