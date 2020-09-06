Thiago Galhardo mantém aproveitamento impecável desde a lesão de Guerrero

A fase artilheiro de Thiago Galhardo continua em alta. Na tarde deste domingo, o atacante marcou um dos gols no empate por 2 a 2 com o Bahia e assumiu a liderança de goleador no ano, com 11 tentos. Outro ponto interessante é que desde a lesão de Paolo Guerrero (16/08), o Internacional jogou seis vezes e Galhardo marcou em todos os confrontos.
Com o excelente desempenho dentro das quatro linhas, o atacante assumiu a artilharia do Colorado na competição com seis gols.
Na próxima quinta-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), o Internacional encara o Ceará, no Beira-Rio.