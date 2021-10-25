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Thiago Galhardo dá bela assistência de calcanhar e Celta de Vigo volta a vencer no Campeonato Espanhol

Jogador brasileiro entra no segundo tempo e ajuda equipe de Eduardo Coudet a derrotar Getafe por 3 a 0
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LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 19:01

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 19:01

Crédito: Divulgação / Celta de Vigo
Com uma bela assistência de calcanhar de Thiago Galhardo, o Celta de Vigo venceu o Getafe, hoje, fora de casa, por 3 a 0, pelo Campeonato Espanhol. O Celta abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo, através de Santi Mina. Iago Aspas aumentou a vantagem três minutos depois, e Santi Mina, aos 28, deu números finais ao marcador, após receber um lindo passe de calcanhar de Thiago Galhardo. O brasileiro comemorou o passe e sua primeira participação direta em gols na temporada.Veja a tabela do Espanhol
- Tenho trabalhado bastante para ganhar espaço dentro da equipe e essa assistência foi muito importante para mim nesse processo de chegada e adaptação ao Celta. A cada jogo que passa tenho ganhado mais confiança, estou me entrosando melhor com meus companheiros, e espero continuar aproveitando as chances que surgirem da melhor forma possível. Estou muito contente por estar aqui no Celta e confiante de que muitas outras coisas boas estão por vir ao longo da temporada - disse Galhardo.
Com o resultado, o Celta de Vigo assumiu a 14ª posição no Campeonato Espanhol, com 10 pontos. A equipe voltará a jogar pela competição na próxima quinta-feira, quando receberá o Real Sociedad, atual líder da competição.

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