Thiago Galhardo dá bela assistência de calcanhar e Celta de Vigo volta a vencer no Campeonato Espanhol

Crédito: Divulgação / Celta de Vigo

Com uma bela assistência de calcanhar de Thiago Galhardo, o Celta de Vigo venceu o Getafe, hoje, fora de casa, por 3 a 0, pelo Campeonato Espanhol. O Celta abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo, através de Santi Mina. Iago Aspas aumentou a vantagem três minutos depois, e Santi Mina, aos 28, deu números finais ao marcador, após receber um lindo passe de calcanhar de Thiago Galhardo. O brasileiro comemorou o passe e sua primeira participação direta em gols na temporada.Veja a tabela do Espanhol

- Tenho trabalhado bastante para ganhar espaço dentro da equipe e essa assistência foi muito importante para mim nesse processo de chegada e adaptação ao Celta. A cada jogo que passa tenho ganhado mais confiança, estou me entrosando melhor com meus companheiros, e espero continuar aproveitando as chances que surgirem da melhor forma possível. Estou muito contente por estar aqui no Celta e confiante de que muitas outras coisas boas estão por vir ao longo da temporada - disse Galhardo.