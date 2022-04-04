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Thiago Ennes vai reforçar o Sampaio Corrêa na Série B do Brasileiro: 'Chego extremamente confiante'

Lateral-direito vai jogar a competição nacional pela terceira temporada consecutiva...
LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2022 às 20:05

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 20:05

O lateral-direito Thiago Ennes é o mais novo reforço do Sampaio Corrêa para a disputa da Série B 2022. O jogador chega com contrato firmado até o final do campeonato nacional. Após disputar a competição no último ano vestindo a camisa do Remo, o carioca se mostra motivado com a oportunidade no clube maranhense.
- Disputarei a Série B pela terceira temporada consecutiva. Tenho orgulho em dizer que fui muito bem em 2020 no Confiança e ano passado pelo Remo. Chego ao Sampaio extremamente confiante em novamente ter um ótimo desempenho e contribuir para uma excelente campanha da equipe - declarou.
Revelado pelo Flamengo e campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2016 pelo Rubro-Negro, Thiago foi selecionado pelo perfil oficial da CBF algumas vezes na última Série B como melhor da rodada em sua posição. Ciente do equilíbrio entre os disputantes, Thiago prega atenção máxima desde o início da Série B.
- Esse campeonato não permite que a equipe relaxe em momento algum. Caso isso ocorra, pode-se ficar bem pra trás e ver uma distância grande se criar. A entrega tem que ser da primeira a última rodada - encerrou.
Crédito: ThiagoEnnes(àdireitavaidisputaraSérieBpelaterceiravezseguida(Foto:Divulgação/assessoriadojogador)

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