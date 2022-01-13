Thiago Ennes se diz motivado em jogar o Paulistão pelo Santo André

Depois de ter disputado a segunda metade da temporada 2021 com a camisa do Remo, o lateral-direito Thiago Ennes disputará o próximo Campeonato Paulista com a camisa do Santo André.

Satisfeito por ter a oportunidade de jogar um dos estaduais mais valorizados do país, o atleta destaca a competitividade e a visibilidade do torneio:>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Será o meu primeiro Paulistão e estou muito motivado por poder atuar em São Paulo. Trata-se de um campeonato bastante disputado por equipes estruturadas. Além disso, a mídia dá muita atenção para a competição, portanto quem se destaca, acaba aparecendo bem para todo o país - declarou.

A respeito de defender o campeão da Copa do Brasil de 2004, Thiago faz questão de enaltecer todas as condições que vem sendo oferecidas pelo Santo André. No grupo D do Campeonato Paulista com Bragantino, Ponte Preta e Santos, o clube do ABC, segundo o defensor, terá uma missão dura, mas não impossível de ser cumprida.

- Estamos no único grupo com dois times de Série A, o que indica o forte nível da chave. Ainda assim, creio que temos totais chances de fazermos uma boa campanha e nos classificarmos. O elenco que vem sendo formado é de qualidade, o espírito é vencedor e dentro de campo é que tudo se resolve - concluiu.

A estreia do Ramalhão está programada para o dia 25 de janeiro, na cidade de Ribeirão Preto, diante do Botafogo-SP.