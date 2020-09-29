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futebol

Thiago Ennes diz que Confiança mira top 10 da Série B do Brasileiro

Clube sergipano tem dois adversários diretos nas próximas rodadas do campeonato...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 22:37

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 22:37
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Atualmente na décima terceira posição da Série B do Brasileiro, o Confiança tem pela frente dois confrontos diretos na competição. Na próxima quarta-feira receberá o Brasil de Pelotas, 11º lugar, e sábado visitará o Náutico, equipe que fecha o top 10 do campeonato. Para o lateral-direito Thiago Ennes, dois bons resultados seriam fundamentais para a ascensão do clube sergipano.
- Somente três pontos nos separam deles, logo vencê-los seria muito importante, pois objetivamos a entrada no grupo dos 10 melhores. No entanto, sabemos que serão confrontos duríssimos. O Brasil está num ótimo momento e não é derrotado há cinco rodadas, enquanto o Náutico venceu três de seus últimos cinco jogos. Apesar disso, confiamos em nosso potencial - disse.
Das quatro derrotas do Confiança na Série B, Thiago esteve presente em apenas duas. Campeão estadual e semifinalista da Copa do Nordeste em 2020, o defensor confia numa boa colocação de seu time ao final da disputa nacional.
- O Confiança está de volta à Série B depois de muitos anos e mesmo assim vem fazendo uma campanha honrosa. Todos nós almejamos mais e acredito que com um entrosamento maior o time consiga atingir suas metas - concluiu.

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