Thiago Ennes diz que Confiança mira top 10 da Série B do Brasileiro

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

Atualmente na décima terceira posição da Série B do Brasileiro, o Confiança tem pela frente dois confrontos diretos na competição. Na próxima quarta-feira receberá o Brasil de Pelotas, 11º lugar, e sábado visitará o Náutico, equipe que fecha o top 10 do campeonato. Para o lateral-direito Thiago Ennes, dois bons resultados seriam fundamentais para a ascensão do clube sergipano.

- Somente três pontos nos separam deles, logo vencê-los seria muito importante, pois objetivamos a entrada no grupo dos 10 melhores. No entanto, sabemos que serão confrontos duríssimos. O Brasil está num ótimo momento e não é derrotado há cinco rodadas, enquanto o Náutico venceu três de seus últimos cinco jogos. Apesar disso, confiamos em nosso potencial - disse.

Das quatro derrotas do Confiança na Série B, Thiago esteve presente em apenas duas. Campeão estadual e semifinalista da Copa do Nordeste em 2020, o defensor confia numa boa colocação de seu time ao final da disputa nacional.