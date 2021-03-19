Thiago Ennes comemora atuação e classificação do Remo na Copa do Brasil

Crédito: Divulgação/Remo

Thiago Ennes, lateral-direito do Remo, só tem motivos para sorrir. Titular na última quarta-feira, quando o clube paraense bateu o Esportivo por 2 a 0 no Rio Grande do Sul, pela Copa do Brasil, o jogador comemorou não apenas a vitória e a passagem para a próxima fase do torneio nacional, mas também sua boa atuação no confronto.

- A satisfação em primeiro lugar é pelo aspecto coletivo. Alcançamos o que desejávamos, que era a vaga na próxima fase. Mas inegavelmente também fiquei bastante feliz com a minha apresentação. Sabia da importância da partida pra mim e procurei me doar ao máximo. Tenho certeza que aos poucos vou conquistar o meu espaço no Remo - declarou.

Este foi o terceiro jogo de Thiago Ennes com a camisa do Remo, o primeiro como titular. Anteriormente o defensor havia entrado duas vezes pelo Campeonato Paraense, competição que o atleta revelado pelo Flamengo faz questão de valorizar.