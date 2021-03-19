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futebol

Thiago Ennes comemora atuação e classificação do Remo na Copa do Brasil

Lateral-direito afirmou que resultado dá moral para a disputa do Campeonato Paraense...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 18:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 18:31
Crédito: Divulgação/Remo
Thiago Ennes, lateral-direito do Remo, só tem motivos para sorrir. Titular na última quarta-feira, quando o clube paraense bateu o Esportivo por 2 a 0 no Rio Grande do Sul, pela Copa do Brasil, o jogador comemorou não apenas a vitória e a passagem para a próxima fase do torneio nacional, mas também sua boa atuação no confronto.
- A satisfação em primeiro lugar é pelo aspecto coletivo. Alcançamos o que desejávamos, que era a vaga na próxima fase. Mas inegavelmente também fiquei bastante feliz com a minha apresentação. Sabia da importância da partida pra mim e procurei me doar ao máximo. Tenho certeza que aos poucos vou conquistar o meu espaço no Remo - declarou.
Este foi o terceiro jogo de Thiago Ennes com a camisa do Remo, o primeiro como titular. Anteriormente o defensor havia entrado duas vezes pelo Campeonato Paraense, competição que o atleta revelado pelo Flamengo faz questão de valorizar.
- Queremos muito conquistar este torneio. Começamos bem, lideramos nosso grupo e iremos em busca do troféu. Já tive o prazer de me sagrar campeão estadual e sei o quanto é gostoso e importante para a carreira do jogador - definiu.

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