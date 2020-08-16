Thiago encontra casa para morar em Liverpool, seu provável destino

O meio-campista Thiago Alcântara encontrou uma casa para morar na cidade de Liverpool, de acordo com a “RMC Sport”. Informações apontam que o brasileiro naturalizado espanhol acertou um contrato para jogar pelo time de Jurgen Klopp por quatro temporadas. No entanto, falta o acerto entre os clubes.Embora o atleta já tenha comunicado a diretoria do Bayern que quer sair para o Liverpool, os alemães esperam receber uma quantia entre 25 e 30 milhões de libras (R$ 176 milhões a R$ 211 milhões) pelo atleta. Thiago tem apenas mais um ano de contrato com a equipe bávara e se não sair nesta janela, poderá deixar o clube de graça na próxima temporada.
O Liverpool está em negociações, pois quer pagar cerca de 20 milhões de libras (R$ 141 milhões), uma vez que o espanhol fará 30 anos em abril. Em meio a crise financeira provocada pela Covid-19, os Reds contrataram apenas o lateral esquerdo Kostas Tsimikas, do Olympiacos, para ser reserva de Robertson.