'Thiago é o jogador que é hoje por causa de Pep Guardiola', diz Rafinha

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Rafinha falou sobre sua relação com Thiago Alcântara, seu irmão. Em entrevista à "France Football", o meio-campista brasileiro contou um pouco sobre o naturalizado espanhol.

- Foi no Bayern que ele se tornou realmente um 'construtor', aquele que molda e dirige o jogo da equipe. No Barça sempre foi um médio ofensivo. A evolução ocorreu mais tarde e principalmente na Alemanha. Ele tem esta qualidade, esta criatividade. E também esse passado de jogo fluido, esse jogo de rua. Viver com a bola, de alguma forma. E essa mistura natural entre isso e seu aprendizado europeu - disse.

-- No meu caso aprendi muito. La Masia me deu o básico para entender o que acontece em campo e me tornar um jogador melhor. No caso de Thiago, seu aprendizado foi mais tático. Basicamente, ele tinha tudo e todos viam que ele era diferente. O momento chave foi quando estava no Barça B e Pep Guardiola deu-lhe confiança para dar o passo. Um coach da sua importância, um dos melhores do mundo, que te dá a oportunidade e te orienta, é inevitavelmente benéfico. E mais do que acompanhá-lo, deixou-lhe um campo de liberdade para se tornar o jogador que é hoje.

O meio-campista do Barcelona revela que o irmão era uma criança séria e focada.

- Quando criança, Thiago era um menino sério e muito focado. Ele era um adulto com corpo de criança, com ideias claras. Foi um aluno muito bom e acima de tudo responsável. É disso que mais me lembro, que ele era muito, muito responsável pelas coisas ao seu redor. O Thiago sempre foi o mais calmo de todos, sério e diligente.

Ele conta que desde cedo a família sabia que Thiago seria jogador de futebol profissional.

- Tenho uma memória muito especial, na época do Celta de Vigo, de um treinador que o nosso pai teve. Ele viu o Thiago jogar quando tinha 10 anos. E lembro-me dele dizer: 'Este rapaz vai ser jogador de futebol'.