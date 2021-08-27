Thiago Couto, goleiro do São Paulo, quebra o nariz em treino e passa por cirurgia

O terceiro goleiro do São Paulo, Thiago Couto, fraturou o nariz no treinamento de quinta-feira (26), no CT da Barra Funda, após uma dividida. O arqueiro já passou por cirurgia para a correção da fratura, mas ainda não tem um prazo para o retorno aos treinamentos. Nesta temporada, o arqueiro de 22 foi chamado para compor a lista de relacionados oito vezes, mas não saiu do banco de reservas. Foram cinco partidas do Campeonato Paulista e três da Copa Libertadores. Ele ainda aguarda a estreia no elenco profissional.
Couto foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2019 e está no Tricolor desde 2009. Agora, ele se junta a Arboleda, Welington e William no departamento médico do Tricolor.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROO São Paulo encara o Juventude, neste domingo, às 16h, no Alfredo Jaconi, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe está na 12ª posição, com 22 pontos conquistados.