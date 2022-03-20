Thiago Couto estreia pelo profissional no São Paulo e comemora resultados

Thiago Couto, cria de Cotia, estreou pelo São Paulo na equipe profissional na partida contra o Botafogo-SP, no último sábado (19). O Tricolor venceu a rodada válida pela última fase de grupos do Paulistão 2022 com um placar de 2 a 1. O goleiro, que chegou ao São Paulo ainda nas categorias de base, comemorou sua estreia com vitória na equipe profissional.- Foi tranquilo, me preparei bastante para esse momento, venho trabalhando aqui no profissional há dois anos seguidos. Foi a primeira vez que eu recebi a oportunidade de estar em campo e eu fiquei muito feliz. Claro que dá um nervosismo por ser a estreia, mas fiquei muito feliz pela partida que a gente fez e por sair coma vitória - comemorou.

Thiago Couto também ressaltou que focou em se preparar para quando surgisse essa oportunidade e relembrou quando subiu de categoria, com 17 anos, na primeira passagem de Rogério Ceni como treinador do Tricolor paulista.

- Fico muito grato de ter essa chance de atuar pelo profissional, coincidentemente eu subi com o Rogério, na primeira passagem dele. Tinha lá para os meus 17 anos, e foi um momento muito importante para mim. Depois retornei para a base, para terminar todo o processo e hoje ter a oportunidade de estrear de novo com Rogério no comando foi uma oportunidade incrível - disse.TABELA> Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosO São Paulo volta a campo na próxima terça-feira (22), para enfrentar o São Bernardo em partida válida pelas quartas de final do Paulistão 2022.