Thiago Carpini fala sobre futuro e comenta nova regra de demissão de treinadores no Brasileirão

Crédito: David Oliveira/Guarani FC

Depois de levar a Inter de Limeira às quartas de final do Paulistão 2021, Thiago Carpini segue analisando as possibilidades para dar prosseguimento a sua carreira. Aos 36 anos, Carpini é mais um bom nome que vem despontando na nova safra de treinadores brasileiros e deve assumir um novo clube em breve.

- Foram experiências importantes no futebol paulista, que é um mercado que te exige muito. Tirando o Oeste, que foi uma situação atípica, conseguimos fazer um trabalho bastante diferenciado por Guarani e Inter de Limeira. Estou analisando algumas situações junto com meus representantes e em breve devo definir meu futuro - revelou o treinador que espera definir o seu futuro.A favor da limitação de substituição de treinadores nas Séries A e B do campeonato brasileiro, Carpini acredita que a medida fará com que os dirigentes sejam mais criteriosos na escolha de seus comandantes.

- É difícil você chegar num ambiente novo, com o campeonato em andamento e implantar seu método de trabalho em poucos jogos. É necessário tempo para que o elenco assimile suas ideias e comece a desempenhar em campo o que você está pedindo nos treinamentos. Acredito que essa limitação dará um pouco mais de tranquilidade para os treinadores realizarem o seu trabalho.

Em constante evolução, Carpini está há quase um ano fazendo o curso da AFA, depois de já ter conquistado as licenças A e B da CBF. Em 2019, a convite do dirigente e ex-companheiro Fumagalli, se tornou auxiliar técnico permanente do Guarani, que tinha o técnico de Roberto Fonseca como treinador.No ano seguinte, Carpini foi o responsável pela reformulação do elenco do Guarani. Com um time praticamente novo, o Bugre chegou a final do Troféu Interior, sendo derrotado pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0.