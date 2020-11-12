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futebol

Thiago Carleto 'explode' com críticas e está à beira de saída do Vitória

Apesar de ser uma das referências técnicas desde sua chegada, reclamação vinda até mesmo de companheiros sobre parte defensiva irritaram o lateral-esquerdo...
LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 11:31

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 11:31

Crédito: Pietro Carpi/E.C. Vitória
Mesmo conseguindo ser uma das figuras de destaque do Vitória desde que chegou ao clube em outubro de 2019, o lateral-esquerdo Thiago Carleto parece ter chegado ao limite de sua paciência no que se refere a críticas feitas a sua postura defensiva.
Tamanha tem sido a insatisfação referente ao panorama que o repórter Thiago Mastroianni, da TV Bahia, apurou que o atleta de 31 anos de idade ficou irritado com cobranças que vieram até mesmo de companheiros de elenco após o revés por 2 a 1 para o Sampaio Corrêa na última rodada da Série B.
Ao ponto de, inclusive, apontar que ele sairia do clube caso ele fosse o foco dos problemas da equipe que ocupa, atualmente, a 16ª posição na tabela da Série B com 21 unidades, apenas uma acima do Náutico que está na zona de rebaixamento.
Com esse ambiente que aparenta ser irreversível, questões burocráticas estariam sendo tomadas como redigir a rescisão contratual e decidir as formas de pagamento de verbas correspondentes para que seja consolidada a saída de Carleto depois de 41 partidas e nove gols feitos com a camisa do Rubro-Negro baiano.

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