Thiago Carleto 'explode' com críticas e está à beira de saída do Vitória

Crédito: Pietro Carpi/E.C. Vitória

Mesmo conseguindo ser uma das figuras de destaque do Vitória desde que chegou ao clube em outubro de 2019, o lateral-esquerdo Thiago Carleto parece ter chegado ao limite de sua paciência no que se refere a críticas feitas a sua postura defensiva.

Tamanha tem sido a insatisfação referente ao panorama que o repórter Thiago Mastroianni, da TV Bahia, apurou que o atleta de 31 anos de idade ficou irritado com cobranças que vieram até mesmo de companheiros de elenco após o revés por 2 a 1 para o Sampaio Corrêa na última rodada da Série B.

Ao ponto de, inclusive, apontar que ele sairia do clube caso ele fosse o foco dos problemas da equipe que ocupa, atualmente, a 16ª posição na tabela da Série B com 21 unidades, apenas uma acima do Náutico que está na zona de rebaixamento.