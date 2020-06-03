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futebol

Thiago Alcântara volta a treinar e fica à disposição no Bayern

Jogador atuou apenas na partida contra o Union Berlin, na volta da Bundesliga, e depois ficou fora por lesão muscular. Lucas Hernández deve voltar também...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2020 às 21:24

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 21:24

Crédito: Ben STANSALL / AFP
O meia Thiago Alcântara voltou a treinar normalmente com os demais companheiros de Bayern de Munique após sofrer uma lesão muscular e ficar de fora dos últimos jogos dos bávaros após a volta do Campeonato Alemão, segundo a imprensa alemã.
O espanhol deve ficar à disposição do técnico Hansi Flick para a próxima partida do líder da Bundesliga, contra o Bayer Leverkusen, no sábado.
O zagueiro Lucas Hernández, que saiu lesionado na partida contra o Fortuna Düsseldorf, fez trabalhos individuais e amanhã deve treinar normalmente com o restante do elenco.E MAIS:Pesquisa de jornal espanhol coloca torcidas de clubes brasileiros no top 10 das melhores do mundo. Confira!O futebol voltou na Terrinha! Veja o que ainda está em disputa no Campeonato PortuguêsPresidente da Fifa apoia manifestações antirracistas de atletas: 'Merecem aplusos'Schalke 04 não exerce opção de compra do zagueiro Todibo'Arthur é um grande jogador, mas joga com timidez', diz Ángel Cappa E MAIS:

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