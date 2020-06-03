Thiago Alcântara volta a treinar e fica à disposição no Bayern

O meia Thiago Alcântara voltou a treinar normalmente com os demais companheiros de Bayern de Munique após sofrer uma lesão muscular e ficar de fora dos últimos jogos dos bávaros após a volta do Campeonato Alemão, segundo a imprensa alemã.

O espanhol deve ficar à disposição do técnico Hansi Flick para a próxima partida do líder da Bundesliga, contra o Bayer Leverkusen, no sábado.

O zagueiro Lucas Hernández, que saiu lesionado na partida contra o Fortuna Düsseldorf, fez trabalhos individuais e amanhã deve treinar normalmente com o restante do elenco.E MAIS:Pesquisa de jornal espanhol coloca torcidas de clubes brasileiros no top 10 das melhores do mundo. Confira!O futebol voltou na Terrinha! Veja o que ainda está em disputa no Campeonato PortuguêsPresidente da Fifa apoia manifestações antirracistas de atletas: 'Merecem aplusos'Schalke 04 não exerce opção de compra do zagueiro Todibo'Arthur é um grande jogador, mas joga com timidez', diz Ángel Cappa E MAIS: