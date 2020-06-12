Thiago Alcântara sofre lesão e perde restante do Campeonato Alemão

O meia Thiago Alcântara, do Bayern de Munique, perderá a reta final do Campeonato Alemão. O jogador sofreu uma lesão na virilha e passou por uma cirurgia. O prazo de recuperação é de, pelo menos, três semanas.
Thiago foi titular na partida contra o Union Berlin, no dia 17 de maio, quando a Bundesliga foi retomada, e depois ficou de fora por três jogos consecutivos. O espanhol voltou a ficar à disposição contra o Bayer Leverkusen, no último fim de semana, e também entrou no decorrer da semifinal da Copa da Alemanha, contra o Frankfurt, na quarta-feira.
Caso o jogador se recupere no tempo pré-estabelecido, o técnico Hansi Flick o terá disponível para a final da Copa da Alemanha, contra o Bayer Leverkusen, no dia 4 de julho.
- Ele passou por uma operação na virilha e terá que fazer uma pausa por três semanas. Decidimos fazer isso agora, assim, ele pode estar pronto para a final da Copa - disse o comandante do Bayern.E MAIS:Manhã do Mercado: Renovação com joia no Rio, Corinthians pode vender peças, pedida feita por Cavani...Você sabe tudo sobre a Champions League? Faça o teste nesse desafio!Em coletiva pré-jogo, Setién diz que prefere jogar antes do Real Madrid e comenta sobre situação de SemedoCanal inglês utilizará cantos de torcida de jogo eletrônico em transmissões da Premier LeagueLyon tenta a contratação do uruguaio Godín, zagueiro da Inter de Milão E MAIS: