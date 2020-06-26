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Thiago Alcântara rejeita renovação de contrato com o Bayern Munique

De acordo com jornal britânico 'The Sun', brasileiro pretende deixar os bávaros e jogar a Premier League. Liverpool monitora o jogador, que tem contrato até 30 de junho de 2021...

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 12:54

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2020 às 12:54
Crédito: Ben STANSALL / AFP
De acordo com jornal britânico 'The Sun', Thiago Alcântara rejeitou a proposta de renovação de contrato do Bayern de Munique. O brasileiro, de 29 anos, pretende deixar os bávaros e jogar na Premier League. O Liverpool monitora o jogador, que tem contrato até 30 de junho de 2021.
Os Reds, que conquistaram a Premier League nesta quinta encerrando um jejum de 30 anos, deve ser o futuro do meio-campista, já que Jurgen Klopp é um grande entusiasta de seu futebol e deseja contar com o atleta para a próxima temporada.
Formado nas divisões de base do Barcelona, o brasileiro naturalizado espanhol se transferiu ao Bayern de Munique em 2013. Na equipe bávara, ele participou das conquistas de sete Campeonatos Alemães, três Copas da Alemanha e um Mundial de Clubes da Fifa. Ao todo, foram 230 partidas com 31 gols com a camisa dos bávaros. E MAIS:Haaland afirma: 'Não penso em deixar o Borussia Dortmund agora'Após conquistar Premier League, Firmino comemora: 'Título para coroar essa geração do Liverpool'Ídolo maior do Liverpool exalta Klopp e o elenco do campeão inglêsJogadores do Liverpool comemoram gol do Chelsea e fizeram contagem regressiva para títuloChelsea vence o Manchester City, e Liverpool é campeão inglês com sete rodadas de antecedência E MAIS:

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