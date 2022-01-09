
Theo Hernández marca duas vezes, Milan vence o Venezia e assume a liderança do Campeonato Italiano

Com dois de Theo Hernandez e um de Ibrahimovic, os Rossoneros venceram fora de casa e assumiram o topo da tabela, mas podem ser ultrapassados ao fim da rodada
LanceNet

09 jan 2022 às 10:27

O Milan venceu o Venezia por 3 a 0 no Pierluigi Penzo pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Com a vitória, os Rossoneros assumem a liderança da liga, mas podem ser ultrapassados pela Inter de Milão, que está dois pontos atrás e com dois jogos a menos. Os gols da partida foram marcados por Ibrahimovic e dois de Theo Hernández.> Confira a tabela do Campeonato Italiano
GOL RELÂMPAGOO Milan começou melhor no jogo, buscando o ataque e controlando as ações. Dessa forma, abriu o placar logo cedo. Aos dois minutos, Theo Hernández acertou um belo passe para Rafael Leão, que carregou pela esquerda e tocou no meio da área para Ibrahimovic marcar o primeiro da equipe na partida.
VENEZIA ACORDANo fim da primeira etapa, o Venezia estava atrás do placar e tentou igualar o resultado. A equipe conseguiu equilibrar a posse de bola e chegou com perigo em algumas oportunidades de ataque, mas não foi suficiente para tirar a desvantagem do placar.
MILAN AMPLIALogo no início da segunda etapa, o Milan conseguiu marcar mais um gol para respirar no jogo. Aos três minutos, Rafael Leão acertou bom passe para Théo Hernández pela esquerda, que invadiu a área e bateu no canto do goleiro para ampliar o placar.
DEFINIU O RESULTADOA defesa do Venezia se atrapalhou e arrumou um pênalti para o Milan. Aos 14 minutos, Svoboda recuou errado e a bola foi nos pés de Ibrahimovic, que limpou o zagueiro e bateu para o gol. O goleiro defendeu e sobrou para Theo Hernández chutar livre para a meta, mas a bola parou nas mão de Svoboda, que foi expulso. A arbitragem confirmou o pênalti e Theo Hernández converteu a cobrança, marcando o terceiro da partida.
SEQUÊNCIAAmbas as equipes têm compromissos importantes pela frente. Pelas oitavas de final da Copa da Itália, o Venezia enfrenta a Atalanta na quarta-feira, enquanto o Milan joga contra o Genoa, na quinta-feira.
