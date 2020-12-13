Theo Hernández marca duas vezes e evita primeira derrota do Milan no Italiano

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP

Não foi desta vez que o Milan perdeu a invencibilidade no Campeonato Italiano. Neste domingo, o time de Milão recebeu o Parma no San Siro e as equipes empataram em 2 a 2. Os visitantes chegaram a abrir 2 a 0, mas os dono da casa buscaram o empate nos acréscimos. Hernani e Kurtic fizeram para o Parma, enquanto Theo Hernández, duas vezes, fez para o líder do campeonato.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoO Parma abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, com o volante brasileiro Hernani, ex-Atlhetico. Em bela jogada de Gervinho pela esquerda, o camisa 23 bateu de primeira e abriu o placar. No segundo tempo, aos dez, Hernani cruzou da direita e Kurtic apareceu sozinho para cabecear e ampliar.

Imediatamente após sofrer o segundo gol, o Milan diminuiu com o lateral-esquerdo Theo Hernández. Çalhanoglu bateu escanteio e francês marcou. Nos acréscimos, na base do abafa, Rebic chutou, o goleiro Luigi Sepe deu rebote e novamente o lateral-esquerdo apareceu para fazer o gol.