The Champions! Veja como chegam os cinco grandes favoritos ao título da Champions League

Crédito: Quem vai conquistar o título da Champions League? (Arte: Lance!

Ela está de volta! A fase de grupos da Champions League começa nesta terça-feira e contará com grandes times postulantes ao título desta temporada. Após uma das maiores janelas de transferências da história do futebol, a Liga dos Campeões terá, pelo menos, cinco grandes favoritos ao título da competição.

O LANCE! analisa e mostra como chegam os times favoritos a conquistar o troféu mais disputado do Velho Continente.ATUAL CAMPEÃO REFORÇADOCampeão na última edição da competição, o Chelsea chega forte para brigar pelo bicampeonato consecutivo, e o seu terceiro título na história. Um dos pontos mais criticados da equipe na temporada passada foi a referência no setor ofensivo e os Blues agora contam com Romelu Lukaku, contratado nesta janela, para elevar o patamar de um ataque que conta com Kai Havertz, autor do gol do título de 2020/2021 e Mason Mount. Já na Premier League, o atacante belga já deu resultado, com três gols em três jogos na temporada. Resta saber se a sequência positiva será vista também na Liga dos Campeões.

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A alcunha de grande reforço do Manchester City fica sobre Jack Grealish. O meia-atacante chegou ao clube em uma transferência de 118 milhões de euros junto ao Aston Villa, e recebeu a camisa 10, deixada por Sergio Agüero, que deixou o clube rumo ao Barcelona.

Com isso, Pep Guardiola conta com praticamente a mesma equipe que chegou na decisão na semana passada, e é justamente sob o comando de Kevin de Bruyne que os Citizens sonham em conquistar pela primeira vez a tão sonhada Champions League.City busca seu primeiro título de Champions (OLI SCARFF / AFP)PSG COM ESTRELAS EM BUSCA DE UM SONHODois anos depois de ser vice-campeão frente ao Bayern de Munique, o Paris Saint-Germain montou o ataque dos sonhos para finalmente conquistar seu primeiro título de Champions League. Nesta janela de transferências, o PSG simplesmente contratou Lionel Messi para formar o trio de ataque ao lado de Neymar e Mbappé.

Após pedir para deixar o Barcelona, Lionel Messi finalmente poderá brigar para conquistar o título da Champions novamente, já que viveu momentos ruins nas últimas temporadas no clube catalão, como o vexame de 8 a 2 sofrido para o Bayern de Munique, as eliminações para Roma e Liverpool, e para o próprio PSG na temporada passada.

O Bayern trouxe o zagueiro Dayot Upamecano e o meio-campista Marcel Sabitzer, além do técnico Julian Nagelsmann. Curiosamente, os três reforços chegaram junto ao RB Leipzig, principal rival dos bávaros na última temporada da Bundesliga.