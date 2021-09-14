The Champions! Veja como chegam os cinco grandes favoritos ao título da Champions League

Ela está de volta! A fase de grupos da Champions League começa nesta terça-feira e contará com grandes times postulantes ao título desta temporada. Após uma das maiores janelas de transferências da história do futebol, a Liga dos Campeões terá, pelo menos, cinco grandes favoritos ao título da competição.
O LANCE! analisa e mostra como chegam os times favoritos a conquistar o troféu mais disputado do Velho Continente.ATUAL CAMPEÃO REFORÇADOCampeão na última edição da competição, o Chelsea chega forte para brigar pelo bicampeonato consecutivo, e o seu terceiro título na história. Um dos pontos mais criticados da equipe na temporada passada foi a referência no setor ofensivo e os Blues agora contam com Romelu Lukaku, contratado nesta janela, para elevar o patamar de um ataque que conta com Kai Havertz, autor do gol do título de 2020/2021 e Mason Mount. Já na Premier League, o atacante belga já deu resultado, com três gols em três jogos na temporada. Resta saber se a sequência positiva será vista também na Liga dos Campeões.
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A alcunha de grande reforço do Manchester City fica sobre Jack Grealish. O meia-atacante chegou ao clube em uma transferência de 118 milhões de euros junto ao Aston Villa, e recebeu a camisa 10, deixada por Sergio Agüero, que deixou o clube rumo ao Barcelona.
Com isso, Pep Guardiola conta com praticamente a mesma equipe que chegou na decisão na semana passada, e é justamente sob o comando de Kevin de Bruyne que os Citizens sonham em conquistar pela primeira vez a tão sonhada Champions League.City busca seu primeiro título de Champions (OLI SCARFF / AFP)PSG COM ESTRELAS EM BUSCA DE UM SONHODois anos depois de ser vice-campeão frente ao Bayern de Munique, o Paris Saint-Germain montou o ataque dos sonhos para finalmente conquistar seu primeiro título de Champions League. Nesta janela de transferências, o PSG simplesmente contratou Lionel Messi para formar o trio de ataque ao lado de Neymar e Mbappé.
Após pedir para deixar o Barcelona, Lionel Messi finalmente poderá brigar para conquistar o título da Champions novamente, já que viveu momentos ruins nas últimas temporadas no clube catalão, como o vexame de 8 a 2 sofrido para o Bayern de Munique, as eliminações para Roma e Liverpool, e para o próprio PSG na temporada passada.
O Bayern trouxe o zagueiro Dayot Upamecano e o meio-campista Marcel Sabitzer, além do técnico Julian Nagelsmann. Curiosamente, os três reforços chegaram junto ao RB Leipzig, principal rival dos bávaros na última temporada da Bundesliga.
Após nove temporadas no Real Madrid e três temporadas na Juventus, Cristiano Ronaldo retorna ao United para justamente recolocar o United no caminho do título da Champions, que não acontece justamente desde quando CR7 era parte da equipe. Além de Cristiano, o United se reforçou no ataque também com a chegada da jovem estrela Jadon Sancho, e no sistema defensivo ao contratar Raphaël Varane junto ao Real Madrid.