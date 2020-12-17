The Best: Neymar faz live jogando Counter-Strike na hora da premiação da Fifa

Após ficar de fora da premiação ao melhor jogador do mundo pela Fifa, o atacante Neymar não pareceu se importar com qual atleta ficou com a honraria. Durante a cerimônia do "The Best", o jogador do Paris Saint-Germain apareceu fazendo live jogando "Counter-Strike: Global Offensive".
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesO atacante brasileiro pareceu ironizar a Fifa, e colocou o nome de seu "evento" de "The Best of CSGO", fazendo alusão ao prêmio de melhor jogador do mundo.
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Além de ficar de fora da lista final dos três melhores jogadores do mundo, Neymar também não figurou no time ideal da FIFPro. O ataque foi formado justamente por Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski, que concorreram ao The Best. O goleiro Alisson foi o único brasileiro da lista.