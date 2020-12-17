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futebol

The Best: Neymar faz live jogando Counter-Strike na hora da premiação da Fifa

Atacante brasileiro do Paris Saint-Germain não se preocupa com entrega do prêmio da Fifa e ironiza entidade máxima do futebol em nome de sua live: 'The Best of CSGO'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2020 às 17:13

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 17:13

Crédito: Reprodução / Twitch
Após ficar de fora da premiação ao melhor jogador do mundo pela Fifa, o atacante Neymar não pareceu se importar com qual atleta ficou com a honraria. Durante a cerimônia do "The Best", o jogador do Paris Saint-Germain apareceu fazendo live jogando "Counter-Strike: Global Offensive".
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesO atacante brasileiro pareceu ironizar a Fifa, e colocou o nome de seu "evento" de "The Best of CSGO", fazendo alusão ao prêmio de melhor jogador do mundo.
+ Fiasco! Veja as contratações que não deram certo nos clubes europeus nesta década
Além de ficar de fora da lista final dos três melhores jogadores do mundo, Neymar também não figurou no time ideal da FIFPro. O ataque foi formado justamente por Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski, que concorreram ao The Best. O goleiro Alisson foi o único brasileiro da lista.

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