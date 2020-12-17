Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • The Best: Lewandowski desbanca Messi e Cristiano Ronaldo, e é eleito o melhor jogador do mundo
futebol

The Best: Lewandowski desbanca Messi e Cristiano Ronaldo, e é eleito o melhor jogador do mundo

Jogador do Bayern de Munique recebe prêmio pela primeira vez na carreira, aos 32 anos. Destaque do clube bávaro na última temporada, atacante marcou 55 gols em 47 jogos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2020 às 16:40

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 16:40

Crédito: Divulgação / Fifa
O atacante polonês Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. Em cerimônia virtual, que aconteceu na sede entidade máxima do esporte, em Zurique, na Suíça, por conta da Covid-19, o jogador do Bayern de Munique ganhou o prêmio.
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesLewandowski deixou para trás Lionel Messi, do Barcelona, e Cristiano Ronaldo, da Juventus, que são os dois maiores vencedores do prêmio, com seis e cinco conquistas cada, respectivamente. Esta foi a primeira vez que o atleta de 32 anos foi eleito o melhor jogador do planeta.
+ Fiasco! Veja as contratações que não deram certo nos clubes europeus nesta década
Na última temporada, Lewandowski conquistou a Liga dos Campeões, o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha com o Bayern de Munique, sendo o artilheiro de todas as competições. Ao todo, o camisa 9 marcou 55 gols em 47 jogos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O castelo de 250 quartos de família bilionária que conta como foi a Era Dourada dos EUA
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados