Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

The Best: Klopp desbanca Flick e é eleito o melhor treinador do mundo

Treinador do Liverpool tirou o clube inglês de
uma seca de 30 anos sem título da Premier League...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 15:43

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 15:43

Crédito: Divulgação/Fifa
Jürgen Klopp foi eleito o melhor treinador do mundo pela Fifa. Em cerimônia que ocorreu de forma virtual na sede da entidade, em Nyon, na Suíça, o treinador dos Reds desbancou Hansi Flick e Marcelo Bielsa e conquistou o prêmio pela segunda vez seguida.Na temporada 18-19, Klopp também foi o vencedor. Em 19-20, é a segunda vez seguida que o treinador dos Reds vence. Na Premier League, o Liverpool foi campeão, enquanto na Liga dos Campeões a equipe inglesa caiu nas oitavas de final para o Atlético de Madrid.
O favorito para a conquista era Hansi Flick, que venceu a tríplice coroa com o Bayern de Munique, e se mostrou surpreso com a decisão da Fifa. O próprio Klopp também não esperava o prêmio.
Na categoria feminina, a vencedora foi Sarina Wiegman, ex-jogadora e atual treinadora da seleção holandesa feminina.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados