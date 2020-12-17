The Best: Klopp desbanca Flick e é eleito o melhor treinador do mundo

Jürgen Klopp foi eleito o melhor treinador do mundo pela Fifa. Em cerimônia que ocorreu de forma virtual na sede da entidade, em Nyon, na Suíça, o treinador dos Reds desbancou Hansi Flick e Marcelo Bielsa e conquistou o prêmio pela segunda vez seguida.Na temporada 18-19, Klopp também foi o vencedor. Em 19-20, é a segunda vez seguida que o treinador dos Reds vence. Na Premier League, o Liverpool foi campeão, enquanto na Liga dos Campeões a equipe inglesa caiu nas oitavas de final para o Atlético de Madrid.