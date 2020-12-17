The Best: Jovem italiano vence o prêmio Fair Play após salvar a vida de adversário em campo

Crédito: Divulgação/Fifa

Um grande ato rendeu o prêmio Fifa Fair Play a Mattia Agnese, nesta quinta-feira. Na cerimônia que coroou os grandes destaques do futebol mundial na temporada 2019/20, o jogador italiano foi premiado por ter salvado a vida de um jogador adversário durante um jogo pelo Ospedaletti, um pequeno time da Itália, no dia 25 de janeiro.

+ Com Neymar apenas na 9ª posição, veja como ficou o ranking final do The Best!Ainda com 17 anos na época, Agnese percebeu quando Matteo Brineo, do Cairese, caiu em campo desacordado, e rapidamente prestou os primeiros socorros. Dessa forma, ele manteve a condição do colega de profissão estável até a chegada do atendimento especializado.

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Recentemente, o jovem italiano já havia entrado para o Hall da Fama do futebol italiano pela atitude. Ao lado da família durante a transmissão, Agnese recebeu a notícia em casa e demonstrou timidez ao ser chamado de herói pelo ex-jogador holandês Ruud Gullit, um dos apresentadores da cerimônia virtual.