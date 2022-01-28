Thayslane e Pardal comemoram acerto com o São Paulo

O São Paulo anunciou na última quarta-feira (26) suas contratações para a temporada 2022. Entre os dez nomes estavam o da atacante Thayslane e da zagueira Pardal. Ambas comemoraram o acerto com o Tricolor. - Está sendo uma honra poder representar esse clube que é tão grande, minhasexpectativas são de fazer bons jogos, poder ajudar bastante a equipe coletivamente, ter bons resultados individuais e conquistar títulos pelo Tricolor - disse Thayslane.

- Estou muito feliz e motivada, as expectativas são muito boas para esse ano de 2022. Estamos com um elenco muito forte e espero que juntos possamos construir uma história muito bonita, conquistando títulos que é o mais importante para o clube - declarou Pardal.

Filha de são-paulino, a atacante contou como foi dar a notícia que havia fechado com o São Paulo para o seu pai.

- Foi muito bom! Fiquei muito feliz e ansiosa para contar ao meu pai, então foiespecial para mim e tem motivação a mais também - finalizou Thayslane.