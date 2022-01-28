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futebol

Thayslane e Pardal comemoram acerto com o São Paulo

Atacante e zagueira foram anunciadas pelo Tricolor para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2022 às 11:47

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 11:47

O São Paulo anunciou na última quarta-feira (26) suas contratações para a temporada 2022. Entre os dez nomes estavam o da atacante Thayslane e da zagueira Pardal. Ambas comemoraram o acerto com o Tricolor. - Está sendo uma honra poder representar esse clube que é tão grande, minhasexpectativas são de fazer bons jogos, poder ajudar bastante a equipe coletivamente, ter bons resultados individuais e conquistar títulos pelo Tricolor - disse Thayslane.
- Estou muito feliz e motivada, as expectativas são muito boas para esse ano de 2022. Estamos com um elenco muito forte e espero que juntos possamos construir uma história muito bonita, conquistando títulos que é o mais importante para o clube - declarou Pardal.
Filha de são-paulino, a atacante contou como foi dar a notícia que havia fechado com o São Paulo para o seu pai.
- Foi muito bom! Fiquei muito feliz e ansiosa para contar ao meu pai, então foiespecial para mim e tem motivação a mais também - finalizou Thayslane.
Crédito: ThayslaneéanovaatacantedoSãoPaulopara2022(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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