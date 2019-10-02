Thauan freia empolgação, após Vitória garantir a vice-liderança geral

Thauan, atacante do Vitória Crédito: Alberto Borém/Vitória FC

A goleada acachapante de 7 a 0 do Vitória-ES sobre o Sport-ES, no último final de semana, fez com que o Alvianil garantisse, por antecipação, o 2º lugar geral na fase de classificação da Copa Espírito Santo.

Com o feito, o time da capital assegurou a vantagem de fazer o jogo de volta das quartas de final em casa, além de poder atuar pela igualdade na soma dos resultados para avançar às semifinais.

Autor de dois gols na partida do último sábado, o centroavante Thauan fez questão de frear a empolgação do elenco. Mesmo com tudo conspirando a favor, o jogador quer os companheiros focados em fazer a Águia Azul dar voos cada vez mais altos na competição.

- A gente tem que manter a humildade e os pés no chão. A gente tem que estar ciente que a pressão aqui é grande porque somos os atuais campeões, favoritos para a competição. Mas tem que ter humildade, pés no chão porque não conquistamos nada, mas a gente tem que se impor. Tem que buscar aumentar os números, estamos a bastante tempo sem tomar gol, estamos invictos. Isso daí são números e a gente tem que buscar mais números pra ficar na história, pra ficar marcado.

A temporada 2019 está sendo grandiosa para Thauan, que já marcou 16 gols. Começou disputando a Série A3 do Campeonato Paulista pelo Olímpia, onde marcou oito vezes. Depois passou pelo ASA-AL, com o qual disputou a Série D do Brasileiro, marcando cinco gols. E após a curta passagem sem gols pela Portuguesa na Copa Paulista, a rede voltou a balançar com a camisa do Vitória.

Thauan vibra com mais dois gols marcados pelo Vitória-ES na Copa Espírito Santo

Já são três gols marcados, em menos de 90 minutos em campo. Mas Thauan, ambicioso, tem como objetivos a artilharia da Copa ES lado a lado com o título do torneio.

- Fico feliz de manter essa média no ano, estou tendo um ano muito feliz. Já são 16 gols no ano, estou numa média muito boa, média incrível na minha carreira e isso só me motiva a buscar mais, cada vez eu quero mais. Vou continuar trabalhando duro, tentar entrosar o mais rápido com a equipe, tentar jogar mais tempo e fazer gols. Eu vim para fazer gols, pra manter essa sequência e pra ajudar a equipe.