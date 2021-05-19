Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Thallyson celebra título nacional no Azerbaijão e vaga na próxima Champions: 'Não existe sensação melhor'
futebol

Thallyson celebra título nacional no Azerbaijão e vaga na próxima Champions: 'Não existe sensação melhor'

Lateral, que tem contrato no Neftchi Baku até o meio do ano que vem, valorizou o triunfo sobre o Qarabag, que venceu as últimas sete edições da Premier League local
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 17:25

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 17:25

Crédito: Divulgação / Neftchi Baku
Foi com emoção. O Neftchi Baku foi campeão da Premier League do Azerbaijão nesta quarta-feira. Em jogo válido pela última rodada da competição, a equipe, que possui em seu elenco o japonês Honda, ex-Botafogo, venceu o Qarabag, que venceu as sete últimas edições do torneio, por 1 a 0. O gol saiu aos 45 minutos da segunda etapa. Um dos jogadores que colaboraram ao longo da temporada foi o brasileiro Thallyson.
Veja a tabela do EspanholO lateral, que está em sua primeira temporada no Neftchi, não escondeu a emoção pela primeira conquista internacional na carreira.
- Primeiro agradecer a Deus. Nunca imaginaria que seria o primeiro título disputando uma competição internacional. Muito feliz pela conquista logo na minha primeira temporada temporada no Neftchi. Não tem sensação melhor do que essa. Agora é comemorar com minha esposa e família - afirmou.
Além da conquista nacional, o Neftchi, com o primeiro lugar, se garantiu automaticamente na próxima edição da Liga dos Campeões. Mais um sonho realizado para Thallyson.
- Não tenho nem palavras pra expressar o quão importante e significativamente é poder disputar uma Liga dos Campeões. É mais um objetivo alcançado. Vamos celebrar muito esse feito - declarou.
Thallyson disputou 22 jogos na temporada e deu duas assistências. O jogador tem contrato com o Neftchi até o meio do ano que vem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados