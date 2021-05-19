Thallyson celebra título nacional no Azerbaijão e vaga na próxima Champions: 'Não existe sensação melhor'

Crédito: Divulgação / Neftchi Baku

Foi com emoção. O Neftchi Baku foi campeão da Premier League do Azerbaijão nesta quarta-feira. Em jogo válido pela última rodada da competição, a equipe, que possui em seu elenco o japonês Honda, ex-Botafogo, venceu o Qarabag, que venceu as sete últimas edições do torneio, por 1 a 0. O gol saiu aos 45 minutos da segunda etapa. Um dos jogadores que colaboraram ao longo da temporada foi o brasileiro Thallyson.

Veja a tabela do EspanholO lateral, que está em sua primeira temporada no Neftchi, não escondeu a emoção pela primeira conquista internacional na carreira.

- Primeiro agradecer a Deus. Nunca imaginaria que seria o primeiro título disputando uma competição internacional. Muito feliz pela conquista logo na minha primeira temporada temporada no Neftchi. Não tem sensação melhor do que essa. Agora é comemorar com minha esposa e família - afirmou.

Além da conquista nacional, o Neftchi, com o primeiro lugar, se garantiu automaticamente na próxima edição da Liga dos Campeões. Mais um sonho realizado para Thallyson.

- Não tenho nem palavras pra expressar o quão importante e significativamente é poder disputar uma Liga dos Campeões. É mais um objetivo alcançado. Vamos celebrar muito esse feito - declarou.