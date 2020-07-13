Thallisson, zagueiro do CRB, comemora volta da Copa do Nordeste

Em sexto lugar no Grupo A da Copa do Nordeste, o CRB enfrenta o Ceará na última rodada em busca da classificação para a fase final. Para que isso aconteça, os alagoanos terão que torcer por derrotas do Sport, que pega o Confiança e do ABC, que enfrenta o CSA. A competição volta no próximo dia 21. O zagueiro Thallisson celebra o retorno do torneio e confia na vaga para a equipe de Maceió (AL).