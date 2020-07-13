Thallisson, zagueiro do CRB, comemora volta da Copa do Nordeste

Em sexto lugar no Grupo A da Copa do Nordeste, o CRB enfrenta o Ceará na última rodada em busca da classificação para a fase final. Para que isso aconteça, os alagoanos terão que torcer por derrotas do Sport, que pega o Confiança e do ABC, que enfrenta o CSA. A competição volta no próximo dia 21. O zagueiro Thallisson celebra o retorno do torneio e confia na vaga para a equipe de Maceió (AL).
- É muito bom poder voltar a jogar futebol. Tudo será feito dentro das especificações de segurança lá em Salvador e todos serão testados antes de cada jogo. O CRB está pronto para enfrentar o Ceará e, enquanto tiver chance, vamos sonhar com a vaga na fase final da Copa do Nordeste - diz Thallisson.
A Copa do Nordeste terá quartas e semifinais disputadas em jogo único. A decisão será em dois jogos.