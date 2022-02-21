Thalisson Kelven comemora marca expressiva pelo Mirassol e revela segredo para atingir o feito

A vitória do Mirassol contra o Água Santa por 2 a 1 no Distrital do Inamar, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, no último domingo, garantiu a permanência da equipe na vice-liderança do Grupo C. Contudo, além do triunfo, o dia também foi especial para o zagueiro Thalisson Kelven.

Isso porque o defensor completou mais um jogo como titular - atuou nas oito partidas - e jamais foi substituído nesse Paulistão. Assim, ele se tornou o único jogador de linha da equipe a atuar todos os minutos. O zagueiro comentou sobre o fato e como conseguiu atingir a forma em alto nível.> Grupo assina com o Vasco: veja quem já virou SAF e quem está a caminho- Eu abdiquei boa parte das minhas férias para me preparar pra esse início de temporada. Quando me apresentei no Mirassol e a estrutura maravilhosa, tive maior suporte para melhorar. Logo quando acaba o jogo, já começo meu processo de recuperação, alimentação boa, sono bom, uso a estrutura do clube ao máximo para estar preparado para a próxima partida. Estamos entrando na reta final da fase classificatória, então é o momento que mais precisaremos estar bem fisicamente - disse.

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No entanto, não é só a sequência e a minutagem que estão presentes com Thalisson Kelven na competição. Apesar de ser zagueiro, o jogador já tem duas participações diretas para gols, sendo uma assistência e uma bola na rede contra o Guarani.

- Muito feliz com esse início de temporada, marcar gols sempre é importante e estar ajudando lá na frente me deixa contente. Pessoal sempre brinca um pouco, mas meu empresário que fala mais, principalmente sobre a assistência que eu dei. Nesse lance, já tinham passado dos 50 minutos do segundo tempo então tive que ter frieza para achar meu companheiro melhor colocado.