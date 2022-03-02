Thales, zagueiro do Operário, aproveita constância na titularidade e projeta estreia na Copa do Brasil

Depois de triunfar sobre o Athletico Paranaense no último domingo, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Paranaense, o Operário Ferroviário volta suas atenções, nesta quarta (02), para o primeiro confronto válido por uma competição nacional na temporada. O Fantasma enfrentará o Real Noroeste-ES, pela primeira fase da Copa do Brasil. Para se classificar para a próxima fase, o time entra em campo precisando apenas de um empate. Titular em sete das 10 partidas do time no ano, o zagueiro Thales projetou o que espera para o debute na competição.'A Copa do Brasil é uma competição muito difícil pelas adversidades das partidas. Jogos na fase mata-mata exigem muita concentração, e aqueles de jogo único que são apenas "mata", sem o jogo de volta, exigem ainda mais. A Copa do Brasil é uma competição que não permite falhas. Vai passar quem errar menos e é nisso que temos que focar para chegar na segunda fase', comentou o jogador.

Em segundo lugar no estadual, o Operário já conseguiu um feito importante em sua história neste ano. O time de Ponta Grossa venceu os três times da capital no Campeonato Estadual: Athletico Paranaense, Coritiba e Paraná Clube.

Thales atuou nas três partidas e falou da importância disso para demonstrar o poder do clube: 'Vencer jogos contra times como Athletico, Coritiba e Paraná é sempre bom e as três vitórias que tivemos são importantes para mostrar a força do Operário. Não só no cenário paranaense como também no cenário nacional. Sabemos que jogar contra os times da capital é sempre difícil, ainda mais fora de casa, e esses resultados nos ajudam a demonstrar a força do nosso grupo', concluiu o zagueiro.

O zagueiro Thales, após se destacar pelo Guarani, foi contratado pelo Operário. No antigo clube, disputou 38 jogos, todos como titular, e ele anotou um gol e uma assistência na passagem. Agora na cidade de Ponta Grossa, já anotou seu primeiro gol com a camisa do Fantasma, e possui boas estatísticas defensivas como: uma recuperação a cada 10 minutos jogados e uma interceptações a cada 22 minutos disputados.

Na construção das jogadas, Thales colabora com 73,1% de êxito nos passes para frente e 59,6% de acerto nos passes para o terço final do campo. O defensor também ganha 6 a cada 10 bolas aéreas disputadas e tem 76.4% de acerto nas ações totais realizadas com sucesso.

O próximo compromisso do Operário de Ponta Grossa será nesta quarta-feira, às 19h. A partida será disputada no Estádio José Olímpio da Rocha, contra o Real Noroeste.