Thais Regina, do São Paulo, celebra vitória no Brasileirão Feminino

O São Paulo conta com a defensora Thais Regina como um das principais peças do elenco para a disputa do Brasileirão Feminino de 2022. A equipe conquistou mais uma vitória no último domingo, 27, diante do Grêmio. A atleta de 23 anos foi titular nas quatro partidas disputadas na competição até aqui, e inclusive já balançou as redes. Thais valorizou o último triunfo e destacou também a força que a competição vem ganhando.

- Foi uma vitória muito importante contra o Grêmio, então estou muito feliz por termos conquistado os três pontos em casa. Todas nós atletas percebemos o quão equilibrado está esse ano, com equipes bem distribuídas de boas atletas e tudo está se resolvendo nos detalhes - disse.A jogadora vive momento especial na carreira já que o bom desempenho vem sendo reconhecido com oportunidades de estar na Seleção Brasileira da treinadora Pia Sundhage. Thais foi convocada mais uma vez na última lista, que estará na Data Fifa de abril, entre os dias 4 e 12.

A Seleção enfrentará Espanha e Hungria em jogos preparatórios. Thais projetou o próximo período com a amarelinha e celebrou a oportunidade.

- É sempre um motivo de honra, estou muito feliz em estar entre as melhores do meu país, serão amistosos bem fortes, e espero poder ajudar de alguma forma - finalizou.