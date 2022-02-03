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Thaís Regina, do São Paulo, celebra convocação para Seleção Brasileira: 'Sensação inexplicável'

Zagueira do Tricolor foi convocada para Torneio Internacional da França e celebrou a chance de vestir a camisa da Seleção
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Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 19:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 19:27
A Seleção Brasileira Feminina foi convocada na última terça-feira (01) para a disputa do Torneio Internacional da França. A convocação da treinadora Pia Sundhage contou com duas atletas do Tricolor, uma delas sendo a defensora Thaís Regina. A outra foi a lateral Fe Palermo. Thaís foi destaque da equipe na última temporada, principalmente na disputa da Brasil Ladies Cup, tendo sido eleita a melhor jogadora do torneio. Além disso, defende o São Paulo há 4 anos.
A defensora celebrou o momento especial na carreira. Na última temporada, ela disputou 24 jogos e marcou dois gols. - É uma sensação inexplicável. Esperei muito por isso, mas eu sei que é tudo no tempo certo, tudo no tempo de Deus e a gente deve estar sempre preparada, pra quando a hora chega. Eu vou aproveitar muito esse momento, agarrar com unhas e dentes. Escutei bem o que a Pia falou, do que ela precisa numa zagueira e tentar fazer quando a oportunidade vir - disse.
Crédito: (Foto:GabrielaMontesano/SãoPauloFC

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