Thaís Regina, do São Paulo, celebra convocação para Seleção Brasileira: 'Sensação inexplicável'

A Seleção Brasileira Feminina foi convocada na última terça-feira (01) para a disputa do Torneio Internacional da França. A convocação da treinadora Pia Sundhage contou com duas atletas do Tricolor, uma delas sendo a defensora Thaís Regina. A outra foi a lateral Fe Palermo. Thaís foi destaque da equipe na última temporada, principalmente na disputa da Brasil Ladies Cup, tendo sido eleita a melhor jogadora do torneio. Além disso, defende o São Paulo há 4 anos.

A defensora celebrou o momento especial na carreira. Na última temporada, ela disputou 24 jogos e marcou dois gols. - É uma sensação inexplicável. Esperei muito por isso, mas eu sei que é tudo no tempo certo, tudo no tempo de Deus e a gente deve estar sempre preparada, pra quando a hora chega. Eu vou aproveitar muito esse momento, agarrar com unhas e dentes. Escutei bem o que a Pia falou, do que ela precisa numa zagueira e tentar fazer quando a oportunidade vir - disse.