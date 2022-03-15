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Thais Regina celebra gol e primeira vitória do São Paulo no Brasileirão Feminino

A jogadora foi responsável por um dos gols da equipe na partida contra o Real Brasília, na última segunda-feira (14)...
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Publicado em 

15 mar 2022 às 15:06

Publicado em 15 de Março de 2022 às 15:06

O São Paulo venceu a equipe do Real Brasília na última segunda-feira (14), jogando em casa, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A rodada encerrou com um placar de 3 a 1, sendo os gols do Tricolor marcados por Thaís Regina, Micaelly e Giovana.Thaís Regina foi a responsável pelo gol que abriu caminho para a vitória do São Paulo na rodada. Em sua quarta temporada pelo clube, a jogadora foi escolhida para a Seleção da Rodada em votação no perfil oficial da competição.
Destaque também na Ladies Cup, a defensora ressaltou que o gol foi fruto de muito trabalho e destacou sua alegria em ajudar o time a conquistar sua primeira vitória na competição.- Isso só é o resultado dos treinos no dia a dia. Fico muito feliz em poder ajuda a equipe, precisávamos dessa vitória pra toda equipe ganhar confiança - disse a zagueira.O São Paulo chegou a sua primeira vitória no Brasileirão Feminino, na segunda partida disputada. Na primeira rodada, o Tricolor empatou com o Flamengo. Agora, o próximo confronto será na segunda-feira (21), contra o Internacional.
Crédito: ThaísReginaajudouoSãoPauloagarantiraprimeiravitóriadaequipenoBrasileirãoFeminino(RebecaReis/StaffImagesWoman/CBF

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