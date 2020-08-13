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futebol

Thaciano lamenta a falta de precisão do Grêmio

Volante evitou que o Tricolor sofresse o primeiro revés no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 00:31

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 00:31

Crédito: Divulgação/Lucas Uebel/Grêmio
Na noite desta quarta-feira, o Grêmio foi até a Arena Castelão encarar o Ceará e conquistou um empate importante, que manteve o time sem perder nas duas rodadas iniciais do Brasileirão.Titular da equipe durante a partida, Thaciano lamentou a falta de precisão do Tricolor na etapa inicial, que custou caro após o apito final.
‘Equipe forte, do Ceará. A gente pecou um pouco nas finalizações, como eles também. Foi um jogo aberto. Mas fomos felizes e consegui marcar um gol. Agora é descansar porque sábado temos outro jogo difícil’, declarou.
No sábado, o Grêmio volta a campo e o adversário é o Corinthians, a partir das 19h (Horário de Brasília), na Arena.

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