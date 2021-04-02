Tévez monta time com os melhores que já atuou e brinca: 'Eu ficaria no banco'

Crédito: Daniel Garcia / AFP

Com uma carreira vitoriosa e passagem por clubes como Manchester United, Manchester City e Juventus, Carlos Tévez montou um time com os melhores jogador que já atuou. Em entrevista ao jornal inglês "Daily Star", o argentino, que também jogou por Boca Juniors, Corinthians, West Ham e Shanghai Shenhua, entretanto, não se colocou no 'onze'.

+ Veja a tabela da Champions League- Se eu me aposentasse e tivesse que organizar uma partida de despedida, meu time seria: Gianluigi Buffon; Hugo Ibarra, Rio Ferdinand, Gabriel Heinze e Patrice Evra; Paul Scholes, Andrea Pirlo e Paul Pogba; Cristiano Ronaldo, Messi e Rooney - disse Carlitos.

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Sobre sua ausência na 'equipe', o jogador do Boca Juniors disse que fez uma "parceria terrível" com CR7 e Ronney no Manchester United, além de ter jogado com Messi na seleção argentina.