Tévez, Mascherano e outras personalidades se despedem de Maradona em velório íntimo

Antes da abertura dos portões da Casa Rosada para o público às 6h desta quinta-feira, um velório íntimo de Maradona foi realizado durante a madrugada. Na cerimônia com caixão aberto, familiares e amigos próximos puderam se despedir do astro, que morreu nesta quarta-feira, aos 60 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

+ Confira o chaveamento da LibertadoresEntre os presentes estavam alguns campeões mundiais em 1986, como Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Oscar Garré, Nery Pumpido y Ricardo Giusti. Jogadores comandados por Maradona na Copa de 2010 também marcaram presença: Carlos Tévez, Javir Mascherano, Gabriel Heinze, Martín Palermo e Maxí Rodríguez. A expectativa das autoridades de Buenos Aires é que cerca de 1 milhão de pessoas passem pela Casa Rosada para se despedir do maior ídolo da história do futebol argentino. A princípio, os portões serão fechados às 16h (de Brasília).