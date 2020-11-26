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Tévez, Mascherano e outras personalidades se despedem de Maradona em velório íntimo

Campeões mundiais em 1986 também estiveram presentes na Casa Rosada durante a madrugada para se despedirem do ex-companheiro...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 11:18

LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 11:18
Crédito: Maradona morreu nesta quarta-feira, aos 60 anos (GIMNASIA Y ESGRYMA
Antes da abertura dos portões da Casa Rosada para o público às 6h desta quinta-feira, um velório íntimo de Maradona foi realizado durante a madrugada. Na cerimônia com caixão aberto, familiares e amigos próximos puderam se despedir do astro, que morreu nesta quarta-feira, aos 60 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.
+ Confira o chaveamento da LibertadoresEntre os presentes estavam alguns campeões mundiais em 1986, como Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Oscar Garré, Nery Pumpido y Ricardo Giusti. Jogadores comandados por Maradona na Copa de 2010 também marcaram presença: Carlos Tévez, Javir Mascherano, Gabriel Heinze, Martín Palermo e Maxí Rodríguez. A expectativa das autoridades de Buenos Aires é que cerca de 1 milhão de pessoas passem pela Casa Rosada para se despedir do maior ídolo da história do futebol argentino. A princípio, os portões serão fechados às 16h (de Brasília).

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