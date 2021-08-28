Teve até gol de Thierry Henry! Times sub-15 e sub-17 do São Paulo estream com vitória no Paulistão

Crédito: Epitacio Pessoa/Saopaulofc.net

A base do São Paulo vem forte. Neste sábado (28) os times sub-15 e sub-17 do Tricolor estrearam no Campeonato Paulista e ambos saíram vitoriosos em confrontos diante do Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu.

A primeira partida realizada foi a do sub-15, jogo que começou às 9h, e os meninos de Cotia venceram o Galo de Itu por 3 a 1, gols marcados pelo meia Giovani, o zagueiro e o atacante Thierry Henry, que saiu do banco para fechar o placar para o Tricolor. O garoto, xará do craque francês, algoz do Brasil na Copa do Mundo de 2006, foi autor do gol do título são paulino no Estadual Sub-13, em 2019.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosPosteriormente, o sub-17 entrou em campo e também bateu os donos da casa, dessa vez por 4 a 1. Os tentos foram anotados pelo meia Perroni, o zagueiro Lucas Inácio, o atacante Kaiky Carvalho e o volante Allan, que saiu do banco de reservas.

Tanto o time sub-15, quanto o sub-17 estão no Grupo 5 das suas competições, junto com Desportivo Brasil, SKA Brasil, Grêmio Osasco, SC Brasil e Ituano.