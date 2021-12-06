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Tetê projeta São Paulo na Copa Voltaço: 'Faremos de tudo para conquistar o título'

No São Paulo desde o sub-11, atacante falou sobre as expectativas para o torneio, que reunirá equipes de base de seis estados diferentes, sendo 12 da Série A do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 20:08

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 20:08

O São Paulo vai disputar mais uma competição de base na temporada: trata-se da Copa Voltaço, competição que irá reunir equipes de base de clubes de seis estados diferentes, sendo 12 da Série A do Brasileirão. O torneio segue até o próximo domingo, com a participação de 19 times, das categorias sub-14 e sub-13. O atacante Tetê, da equipe sub-14 do Tricolor, falou sobre as expectativas para o competição, onde o São Paulo está no grupo de Desportivo Brasil, Athletico-PR e Grêmio.
- A Copa Voltaço é um torneio que depositamos muita confiança. Conta com as melhores bases do Brasil, e sempre é criada uma grande expectativa sobre o São Paulo. Para mim, esta competição tem um gosto especial. Após uma lesão no braço, pude retornar aos treinos em agosto deste ano e, desde então, não tivemos nenhum campeonato para disputar. Agora que temos, faremos de tudo para conquistar o título - afirmou o jogador. Tetê está no São Paulo desde o sub-11, quando rompeu o ligamento do joelho direito enquanto jogava o Campeonato Paulista, em duelo contra o Audax. O atleta ficou 100 dias afastado dos gramados. Durante a pandemia, sofreu uma grave fratura no braço direito em uma partida no condomínio. O fato fez com que Tetê precisasse passar por uma cirurgia para colocar duas placas no braço. O jogador só voltou aos treinos em agosto de 2021.
Para as duas categorias, as equipes serão dividas em quatro grupos, jogando entre si, com os dois melhores colocados se classificando para as quartas de final. As partidas das semifinais e a decisão serão disputadas no estádio Raulino de Oliveira.
Crédito: TetêfalousobreadisputadaCopaVoltaçopeloSãoPaulo(Foto:Reprodução

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