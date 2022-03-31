Tetê, do Shakhtar, acerta acordo com Lyon até o fim da temporada

Tetê, atacante brasileiro do Shakhtar Donetsk, acertou contrato com o Lyon até o fim da temporada. O clube francês se utiliza da brecha aberta pela Fifa e pela Uefa para a contratação de jogadores que atuem na Ucrânia e Rússia até o próximo dia 30 de junho.- Estou muito feliz por chegar ao Lyon, que é uma grande equipe da Europa. O clube tem uma grande história com brasileiros, o que pesou na minha decisão. Mal posso esperar para jogar. Quero voltar aos gramados. As últimas semanas foram difíceis, mas vejo um fim.

O Lyon ocupa a 10ª colocação no Campeonato Francês e ainda tem nove jogos pela frente. Com Tetê no ataque, a equipe de Peter Bosz espera ter mais qualidade ofensiva para encarar a reta final da Ligue 1 e os momentos decisivos da Liga Europa.