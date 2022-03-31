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futebol

Tetê, do Shakhtar, acerta acordo com Lyon até o fim da temporada

Atacante esteve na mira do Grêmio, mas irá jogar na França na reta final da Ligue 1...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 13:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 13:11
Tetê, atacante brasileiro do Shakhtar Donetsk, acertou contrato com o Lyon até o fim da temporada. O clube francês se utiliza da brecha aberta pela Fifa e pela Uefa para a contratação de jogadores que atuem na Ucrânia e Rússia até o próximo dia 30 de junho.- Estou muito feliz por chegar ao Lyon, que é uma grande equipe da Europa. O clube tem uma grande história com brasileiros, o que pesou na minha decisão. Mal posso esperar para jogar. Quero voltar aos gramados. As últimas semanas foram difíceis, mas vejo um fim.
O Lyon ocupa a 10ª colocação no Campeonato Francês e ainda tem nove jogos pela frente. Com Tetê no ataque, a equipe de Peter Bosz espera ter mais qualidade ofensiva para encarar a reta final da Ligue 1 e os momentos decisivos da Liga Europa.
Após o período de 30 de junho, o atacante deve retornar ao Shakhtar Donetsk. No entanto, ainda não há previsão de quando o futebol na Ucrânia será retomado por conta dos conflitos geopolíticos com a Rússia e uma saída definitiva na próxima janela de transferências não pode ser descartada.Tetê reforça o Lyon até o fim da temporada (Twitter/@OL)

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