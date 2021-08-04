Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tetê comanda vitória do Shakhtar na Eliminatória da Champions League

Meia-atacante iniciou virada da equipe ucraniana contra o Genk, da Bélgica...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 09:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 09:34
Crédito: Tetê anotou um gol de pênalti na Eliminatória da Champions League (Shakhtar Donetsk
O atacante Tetê começou a Champions League com o pé direito. Autor de um dos gols da vitória de virada do Shakhtar por 2 a 1 sobre o Genk-BEL, ele ajudou a equipe ucraniana a se recuperar de um início ruim na estreia da fase prévia da principal competição europeia. Após pênalti sofrido pelo meia Pedrinho, o Furacão converteu a cobrança e abriu o caminho para o importante resultado positivo.Na temporada passada, Tetê já havia deixado sua marca na Champions ao fazer um gol e dar uma assistência contra o Real Madrid. Pela competição europeia, o atleta soma dez jogos, três gols e duas assistências, com uma média impressionante de uma participação em gol a cada duas partidas. As grandes atuações do atacante atraíram interesse de times gigantes da Europa, como o Milan
- Estou feliz por ter ajudado a equipe em um momento difícil. Todo o time está de parabéns pela partida de hoje. Apesar do bom resultado, sabemos que ainda iremos enfrentar eles na volta e não podemos relaxar. Agora é foco total na partida contra o Oleksandrya pelo Campeonato Ucraniano - analisou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados