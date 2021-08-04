Tetê comanda vitória do Shakhtar na Eliminatória da Champions League

O atacante Tetê começou a Champions League com o pé direito. Autor de um dos gols da vitória de virada do Shakhtar por 2 a 1 sobre o Genk-BEL, ele ajudou a equipe ucraniana a se recuperar de um início ruim na estreia da fase prévia da principal competição europeia. Após pênalti sofrido pelo meia Pedrinho, o Furacão converteu a cobrança e abriu o caminho para o importante resultado positivo.Na temporada passada, Tetê já havia deixado sua marca na Champions ao fazer um gol e dar uma assistência contra o Real Madrid. Pela competição europeia, o atleta soma dez jogos, três gols e duas assistências, com uma média impressionante de uma participação em gol a cada duas partidas. As grandes atuações do atacante atraíram interesse de times gigantes da Europa, como o Milan