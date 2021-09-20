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futebol

Tetê celebra gol marcado em goleada do Shakhtar Donetsk no Campeonato Ucraniano

Brasileiro balançou as redes na goleada por 5 a 0 sobre o Mariupol, no último sábado, mas já mira decisão na Supercopa da Ucrânia, contra o Dínamo de Kiev, na próxima quarta-feira...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 10:57

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 10:57
Crédito: Divulgação / Shakhtar Donetsk
Um dos 13 brasileiros do elenco do Shakhtar Donestk, o atacante Tetê balançou as redes na goleada de sua equipe sobre o Mariupol, por 5 a 0, no último sábado. Titular na equipe de Roberto De Zerbi, o atleta celebrou a atuação individual e a boa vitória no Campeonato Ucraniano.
- É sempre muito importante marcar gols com essa camisa. Fico muito feliz com isso, mas principalmente com a vitória da equipe. Agora é focar nessa decisão tão grande que teremos essa semana para trazer mais um título para casa - disse Tetê.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
A decisão a qual o brasileiro se refere é a partida da próxima quarta-feira, pela Supercopa da Ucrânia. O Shakhtar Donetsk encara o Dínamo de Kiev, que conquistou os títulos do Campeonato Ucraniano e também da Copa da Ucrânia. Por ter sido o vice-campeão nacional, os Mineiros fazem a finalíssima.
+ Tite vai revelar convocação nesta sexta: veja quem pode pintar na lista da Seleção nos próximos jogos pelas Eliminatórias
Revelado no Grêmio, o atleta de 21 anos está no clube do leste europeu desde 2019 e tem contrato até o fim de 2023. Na atual temporada, o atacante entrou em campo 12 vezes e marcou dois gols, incluindo um na fase prévia à fase de grupos da Champions League. Ao todo, são 23 gols em 92 jogos pelo clube.

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