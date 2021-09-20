Tetê celebra gol marcado em goleada do Shakhtar Donetsk no Campeonato Ucraniano

Crédito: Divulgação / Shakhtar Donetsk

Um dos 13 brasileiros do elenco do Shakhtar Donestk, o atacante Tetê balançou as redes na goleada de sua equipe sobre o Mariupol, por 5 a 0, no último sábado. Titular na equipe de Roberto De Zerbi, o atleta celebrou a atuação individual e a boa vitória no Campeonato Ucraniano.

- É sempre muito importante marcar gols com essa camisa. Fico muito feliz com isso, mas principalmente com a vitória da equipe. Agora é focar nessa decisão tão grande que teremos essa semana para trazer mais um título para casa - disse Tetê.

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A decisão a qual o brasileiro se refere é a partida da próxima quarta-feira, pela Supercopa da Ucrânia. O Shakhtar Donetsk encara o Dínamo de Kiev, que conquistou os títulos do Campeonato Ucraniano e também da Copa da Ucrânia. Por ter sido o vice-campeão nacional, os Mineiros fazem a finalíssima.

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